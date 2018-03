Los bocazas no merecen la prisión

Hace unas horas descubrí que tenía bloqueado en Twitter al rapero Pablo Hasel. No recordaba por qué, no suelo bloquear a nadie salvo en caso de insultos, así que recurrí al buscador y encontré la razón. Fue por unos tuits que, hace varios años, me dedicó: "El hijodeputa de Público, Ignacio Escolar, dando la bienvenida a twitter a Pilar Rahola. Los progres son el colmo ". Pablo Hasel siempre ha sido un bocazas, un maleducado, un troll. Su primera condena a cárcel, en 2014, fue por rapear que “dispararía uno a uno” a “los puercos del PSOE”.