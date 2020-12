Básicamente, que Jango Fett, el padre de Boba Fett, combatió en la guerra civil mandaloriana y se ganó allí su armadura. Como Mando, no será mandaloriano de nacimiento, pero sí se ganó su armadura de beskar y, vaya, ahora no queda tan claro que no sea mandaloriano. Y la armadura pasa de padres a hijos. Efectivamente el destino rescata, a veces, a los desgraciados.