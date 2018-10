Se sabe que existen 500 libros sobre Bob Marley . Muchos son excelentes. Pero este nuevo es el mejor :'So much Things to Say' , que se publicará el 30 de octubre. Una historia reveladora y demoledora de mitos de uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos, contada en las palabras de quienes mejor lo conocieron. El autor, Roger Steffens es uno de los principales expertos de Bob Marley en el mundo.