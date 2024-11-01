Bob Kagan, el principal belicista de Estados Unidos afirma que Irán ha acorralado a su país

Es imposible exagerar lo extraordinario que es el artículo de The Atlantic, publicado por Bob Kagan, teniendo en cuenta al autor y el medio en el que se publica. Como recordatorio, Bob Kagan es: El cofundador del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, probablemente el grupo de expertos más imperialista de Washington. Un hombre que dedicó toda su vida a abogar por las intervenciones militares estadounidenses, especialmente en Oriente Medio, y un ferviente defensor de la guerra de Irak. Comenzó a abogar por la intervención en Irak antes del 11-S