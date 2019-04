Bob Dylan anuncia una destilería de whisky con sala de conciertos

Ayer, cuando se cumplían cincuenta años de la publicación de su álbum Nashville skyline, Bob Dylan anunció la apertura de una destilería de su marca de whisky, Heaven’s Door, en el centro de Nasville, en el otoño de 2020, Heaven’s Door Distillery and Center for the Arts estará situada la Elm Street Church, en el 616 de la Quinta Avenida de Nashville, e incluirá visitas guiadas, una “biblioteca del whisky”, un restaurante, una sala de conciertos de 360 localidades y la exposición de obra gráfica de Dylan.