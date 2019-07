El blog pulp "Ultramundo" se despide: "hasta aquí hemos llegado"

Hace bastantes meses que los lectores de Ultramundo notarán que la continuidad de artículos en este Blog ha caído en picado. De esto, el único responsable es un servidor. No puedo echarle la culpa a nadie más, el año pasado circunstancias familiares y laborales marcaron un punto de inflexión en el que dejé muerto este medio durante casi dos meses. Cuando regresé, me encontré con que casi todo el Fandom sabía que me había retirado de manera definitiva sin que yo hubiera dicho jamás tal cosa. Lo realmente grave es que yo ya no era el mismo.