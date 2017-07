Con ayuda de la Resistencia he elaborado este Documento, tomando como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A pesar de mis múltiples capacidades, se me sigue resistiendo la jerga legal: en la 4ª generación de Autobots ya fue anulado el razonamiento jurídico del sistema central, y se eliminaron los jueces robóticos a pesar de sus buenos resultados. Ellos me han ayudado a comprender mejor el sentido de los textos jurídicos, y a introducir en mi razonamiento los elementos básicos para la elaboración del texto.