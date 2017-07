Blesa, muerte entre las flores

"Pese a su situación personal, no hubo espacio nunca para el arrepentimiento o la empatía con los afectados por su gestión al frente de Caja Madrid, e incluso durante el proceso judicial que encaró en sus últimos años, llegó a culpar públicamente a los preferentistas por sus actuaciones, al considerar que “Un jubilado que cobra una pensión no es un ignorante financiero” y que “Cada uno los preferentistas eran responsables de lo que firmaban, de lo que leían o no leían, porque en el folleto y en el tríptico estaba toda la información”