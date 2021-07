Black Widow: éxito, rutina y una magia que se ha esfumado

(Este artículo no contiene spoilers de la trama) Lo peor que le puede pasar a una película es que, al terminar, se quede uno pensando en cómo podría haber sido mejor de otra manera. No es que Black Widow sea la peor película del año, ni siquiera es la peor que he visto este mes. Es una película entretenida, supongo, pero poco más que eso. El penúltimo ejemplo de una fórmula que comercialmente todavía funciona, pero que está artísticamente agotada.