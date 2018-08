Bittersweet Symphony

La base de la canción es un sampler de “The Last Time”, pero ni siquiera de la propia versión de los Rolling, sino de una versión orquestal que hizo en 1965 Andrew Loog Oldham, la banda tenía permiso y estaba todo bien. Pero si la vida es agridulce, no solo te da cosas malas, también buenas, así que a pesar de que al final no vieron un duro por los derechos de la canción, si que les dio la fama y reconocimiento. Así que, de esto va lo que quiero contar hoy, de que la vida te da cosas malas, pero siempre también algo bueno a cambio. Allá vamos: