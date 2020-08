Biomímesis, imitar a la naturaleza para subsistir

La crisis climática y los problemas derivados de la escasez de recursos hacen que sea “hoy más necesario que nunca” acudir a la Naturaleza no solo como fuente de recursos, sino también de sabiduría e inspiración ya que de no hacerlo “estamos condenados a no subsistir”...“La Naturaleza no se puede dar el lujo de derrochar” y es por ello que la eficacia es una de las piedras angulares de esta disciplina, que busca optimizar el diseño, consumir una menor cantidad de energía y usar materiales que no dañen el medioambiente.