Biohacking y biohacker: amenazas y oportunidades - Instituto Español de Estudios Estratégicos

La simplificación de las técnicas relacionadas con la biología molecular y el acceso al conocimiento ha potenciado el desarrollo de la filosofía DIYBio (Do It Yourself Biology – «Haz tu mismo biología») a nivel mundial. Este movimiento, potenciado incluso desde las universidades, trata de trasladar el conocimiento desde los laboratorios a los garajes por los biohackers a semejanza de lo ocurrido con la informática. El problema que plantea esto es la presumible falta de control de las líneas de investigación que se puedan llevar a cabo ..