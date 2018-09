Biografía de R.I.P., hardcoretas

Insistían en no entender del todo el reconocimiento que pasados los años siguen teniendo por parte de legiones de aficionados. Decían no sentirse referente de nada, porque además ése no era su objetivo cuando empezaron. “La aspiración no era triunfar. Era otra cosa. Un estilo de vida, una forma contestataria, nos pasábamos, nos drogábamos”. Iniciaron su carrera allá por el año 1980 denominándose Doble Cero, en alusión a un tipo (y calidad) de hachís