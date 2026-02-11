·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
15
clics
Billetes de 50 euros" a la sede del PSOE: el chófer de Carmen Pano confirma que llevó a la empresaria a Ferraz a entregar dinero
Su declaración coincide con la de la imputada, que aseguró que fue en dos ocasiones a la sede socialista a entregar 45.000 euros en cada ocasión
|
etiquetas
:
psoe
3
1
5
K
-6
politica
6 comentarios
#4
Fedorito
Ya me estoy imaginando a Carmen Pano entrando en su coche y al chofer preguntando:
- ¿Adonde vamos jefa?
- A Ferraz, que tengo aquí una bolsa llena de billetes de 50 euros para entregarles.
- ¡A sus ordenes jefa!
2
K
34
#5
Top_Banana
¿Alguien dirá alguna verdad en toda esta historia?
0
K
13
#1
mcfgdbbn3
¿Y con qué pruebas, hay que creerlo porque sí?
0
K
12
#2
devilinside
#1
No, fijo que él subió al despacho que fuese para ayudar a contar las perras
1
K
26
#3
Martillo_de_Herejes
#1
A ver... es una declaración de un testigo. El juez valorará su declaración poniéndola en relación con las demás.
En meneame, otras veces no nos hemos puesto tan exquisitos.
0
K
7
#6
IrMaNDiÑo
Yo he entregado sobres en ls sede del PP. se los he entregado a....
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
