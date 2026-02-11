edición general
Billetes de 50 euros" a la sede del PSOE: el chófer de Carmen Pano confirma que llevó a la empresaria a Ferraz a entregar dinero

Su declaración coincide con la de la imputada, que aseguró que fue en dos ocasiones a la sede socialista a entregar 45.000 euros en cada ocasión

Fedorito #4 Fedorito
Ya me estoy imaginando a Carmen Pano entrando en su coche y al chofer preguntando:

- ¿Adonde vamos jefa?

- A Ferraz, que tengo aquí una bolsa llena de billetes de 50 euros para entregarles.

- ¡A sus ordenes jefa!
Top_Banana #5 Top_Banana
¿Alguien dirá alguna verdad en toda esta historia?
#1 mcfgdbbn3
¿Y con qué pruebas, hay que creerlo porque sí?
devilinside #2 devilinside
#1 No, fijo que él subió al despacho que fuese para ayudar a contar las perras
#3 Martillo_de_Herejes
#1 A ver... es una declaración de un testigo. El juez valorará su declaración poniéndola en relación con las demás.

En meneame, otras veces no nos hemos puesto tan exquisitos.
IrMaNDiÑo #6 IrMaNDiÑo
Yo he entregado sobres en ls sede del PP. se los he entregado a....
