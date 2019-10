Bill Gates: Antes de que muera, acabaremos con la malaria y la tuberculosis

Bill Gates habla de pie en un escenario, delante de una gran pantalla con gráficos. Está a punto de hacer un anuncio importante. Pero no estamos en los 90 y el creador de Microsoft no está a punto de desvelar el sistema operativo Windows 95. Estamos en Lyon, Francia, en octubre de 2019 y la sala no está llena de los primeros fanáticos de la tecnología comercial sino de presidentes de gobiernos de todo el mundo. Como hace veinte años, Bill Gates hace y saca del atril un extraño dispositivo que había ocultado hasta ahora: una mosquitera.