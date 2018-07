No se si lo de este grupo es serio o no, me sorprende que se filtren tanto sus reuniones y asistentes, así como los temas que van a tratar. En cualquier caso parece ser que para nada bueno se reúne esta gente. Solo cuatro españoles, y uno de ellos ha sido miembro del Comité Directivo, acuden este año a la reunión que el Club Bilderberg celebra del 7 al 10 de junio en la ciudad italiana de Turín.