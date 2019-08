Bilbao canceló a C. Tangana para no visibilizar letras que denigran a mujeres

El Ayuntamiento de Bilbao decidió cancelar el concierto de C. Tangana porque consideró que tenía "la obligación de no visibilizar ese tipo de mensajes que denigran a las mujeres" según aseguró hoy la concejala Itziar Urtasun. Urtasun ha asegurado que, a pesar de la cancelación, el Ayuntamiento "no ha vetado" a Tangana, sino que consideró que su contratación "no era apropiada". La edil ha señalado que "sin duda" el Ayuntamiento está a favor de la libertad de expresión. "En Bilbao todos intentamos respetar los gustos y las ideas; faltaría más".