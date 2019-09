Bienvenu Letuni, ex promesa del Joventut de Badalona, vive una grave situación  

"En España estaba bien porque tenía un trabajo, jugaba al baloncesto, con lo que ganaba dinero pero, aquí, en Kinshasa es diferente. Mi vida es un poco complicada, no gano dinero, no puedo pagar el piso, no puedo pagar la comida. He estado buscando trabajo y es muy difícil. Por eso todo es tan difícil ahora para mí". Letuni está entre las 40 personas más altas del mundo. Eso, fundamentalmente, le facilitó conseguir un billete hace diez años para vivir la mejor experiencia de su vida. Es inevitable relacionar baloncesto con altura.