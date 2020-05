Bienvenidos, dueños

Estábamos mal antes, estaremos peor ahora, pero seguimos haciendo lo mismo. Ustedes están asustados. Lo entiendo. Los que lo tenían todo y que apenas daban nada. Los dueños. Los que hacinaban cuerpos en espacios reducidos a cambio de fortunas, los que alquilaban a precios desorbitados, los intocables, en suma. Bienvenidos. Póngase cómodos. Por favor, no berreen pidiendo ayuda, no reclamen, no chillen, no lloren. Háganse cargo. Tengan, por una vez, un poco de dignidad.