Bienvenido al hotel Milenial. Puedes irte cuando quieras, pero es posible que nunca consigas sábanas limpias. [ENG]

Lo bueno de que los Millennials no puedan permitirse el lujo de poseer cosas como una casa o un plan de pensiones es que se ven obligados a alquilar casi todo. Podría pensarse que esto es un problema para los negocios que venden cosas. Pero no lo es. En cambio, han convencido a los milenials de que en realidad no necesitan cosas, lo que realmente buscan son experiencias. Y, convenientemente para los negocios, las experiencias son mucho más baratas de producir que las cosas reales.