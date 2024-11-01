edición general
Bienvenido a El Escorial mister Marshall

Es una pena que el Director de Cine Berlanga, no hubiese descubierto al personaje del alcalde el escorial, Antonio Vicente Rubio. VAYA PERSONAJE!!!

Tela con las respuestas que brinda la peña a la periodista que pregunta. Un niño de preescolar tiene más argumentos. Así es la peña ppetarra, y luego se enfadan por llamarles subnormales.
