Bienaventurados los justos

El día de San Isidro,los candidatos de PP y Cs fueron recibidos por decenas de personas que han sufrido en sus carnes el rechazo de estos partidos a la ILP por el derecho a la vivienda. Es violencia,pero no agresión,y ya sabían que hay un pacto explícito en la práctica de no violentar físicamente ni acercarse a más de dos metros de la interpelada. El escrache tiene reglas. Y se cumplen. Pero es normal que esto sea noticia. Sin embargo,la tragedia repetida hasta 70.000 veces al año no es noticia y,por tanto,no se ve, ergo,no existe..