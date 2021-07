Biden ordena dirigir todos los recursos del Gobierno federal a investigar el ciberataque contra la compañía Kaseya

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho este sábado que ordenó dirigir todos los recursos del Gobierno federal a investigar el ciberataque contra la compañía Kaseya, y ha admitido que aún no están seguros de quién está detrás de esa acción. "La idea inicial fue que no era el Gobierno ruso, pero aún no estamos seguros", ha respondido Biden a periodistas durante una visita a Traverse City, en el estado de Michigan.