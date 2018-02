Bibliotecas que ayudan a las personas con problemas mentales

Muchos son los vagabundos que acuden a bibliotecas no solo en busca de un techo bajo el que cobijarse y huir de las incomodidades que implican vivir en la calle sino para ampliar sus horizontes de expectativas. Lo que ocurre es que a medida que va aumentando el flujo de visitas por parte de este sector de la población, van apareciendo nuevas problemáticas que hay que afrontar. Muchas de estas personas no poseen unas condiciones salubres, no ya a nivel físico sino mental, lo que puede poner en peligro la integridad del resto de usuarios.