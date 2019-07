La biblioteca que busca libros no retornados

La Biblioteca de Ripollet ha creado unos enormes carteles con los libros no devueltos. También se indican cuántos días llevan fuera de la biblioteca. El objetivo de esta campaña no es directamente el retorno de los volúmenes a las estanterías, sino concienciar a todos que los libros son de todos, no son para quedárselos en casa. Además, la dirección de la biblioteca calcula que los libros no retornados de los últimos años suponen una pérdida de dinero de 32.000 euros.