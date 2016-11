Bibliopatía, nuevas tecnologías y un mundo obsoleto

2 meneos 16 clics

Decía en cierta ocasión mi amigo Emilio González Déniz, en su columna en un periódico de mi localidad, que una cosa era el amor a los libros, la bibliofilia, y otra la bibliopatía. Yo enseguida me reconocí de la última. Sin haber cumplido los 40 ya tenía más de 15.000 libros en mis (no voy a decir los estantes, porque realmente asomaban por donde quiera que se pasara). Podía prescindir de bienes materiales elementales, pero no de mis libros. Podía estar hoy aquí y mañana allá, pero siempre con mis libros. Llegué a autodefinirme como una...