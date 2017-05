Bibiana Steinhaus será la primera mujer árbitro en la primera división alemana después de que la Federación Alemana de Fútbol (DFB), incluyera su nombre en la lista de árbitros para la temporada 2017-18 de la Bundesliga. "Cuando el jefe de árbitros alemanes me informó, estaba sin palabras", dijo Steinhaus. "Siempre he soñado de ser un árbitro de la Bundesliga. Que este sueño se haya hecho realidad me llena de alegría. Por una parte, es la confirmación de mi trabajo, y por otro lado es un gran incentivo para seguir trabando duro".