En Best Meme of the Decade están haciendo una encuesta para elegir el que podría considerarse el mejor meme de la década

En Best Meme of the Decade están haciendo una encuesta entre todo tipo de internautas para elegir el que podría considerase «el mejor meme de la década». La fórmula es sencilla: aparecen tres memes –no necesariamente relacionados– y eliges tu favorito. Tras repetir unas 20 veces llegas al 50% de la votación; puedes parar o seguir hasta el final con otros 20 (más o menos, no los he contado). Al menos dos memes de origen español y que pueden ser grandes contendientes: uno es el Potato Jesus y otros es el Distracted Boyfriend.