Bertín Osborne: "Mi familia tiene nueve fusilados en Paracuellos, pero eso no es Memoria Histórica"

“Están cumpliendo la última voluntad de Franco, que era que le enterraran en El Pardo, donde iba a estar su mujer. Le están haciendo un favor”, ha dicho en primer lugar. “Me da exactamente igual donde está enterrado el hombre” “¿Cuál es el motivo de que lo saquen de ahí? ¿Alguien lo sabe? Yo no lo sé", ha añadido. "Me parece absolutamente ridículo. Tú vas por la calle, preguntas y a nadie le importa tres narices donde está enterrado Franco. A nadie". "Me parece absurdo, es un gasto innecesario”, ha completado.