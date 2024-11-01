edición general
Bertín Osborne dice que desayuna una copa de vino y un biólogo es claro con sus palabras: «Queda como el macho alfa»

El cantante ha asegurado en 'El Hormiguero' que toma esta bebida por las mañanas porque «da un brillo en la frente fantástico» y su declaración ha provocado reacciones de todo tipo

Tertuliano_equidistante #1 Tertuliano_equidistante
Presumiendo de alcoholismo
#10 DonaldBlake
#1 Y no se muere.
Delay #3 Delay *
«da un brillo en la frente fantástico»
UsuarioUruk #12 UsuarioUruk
#3 y a la larga rosacea, y la nariz como una ñora.
Gry #8 Gry
Y mi abuela cuando era pequeña desayunaba gachas con aguardiente antes de ir al colegio.

Se pierden las buenas costumbres.
ostiayajoder #2 ostiayajoder
Queda como un alcoholico.

Lo digo como un macho alfa q no necesita validacion de nadie ni tiene dependencias de sustancias.
Apotropeo #11 Apotropeo
#2 queda como un maricon.
Un hombre de verdad se mete un copazo de orujo, o una cazalla si no se encuentra bien.

:troll:
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Queda como lo que es el subnormal facha.
#7 omega7767
y si tomas dos copas, pues más alfa todavía
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
El desayuno de los campeones. Que campechano, ¡y que alto!

Viva Bertín!!!
reivaj01 #13 reivaj01
#6 se levanta, se mira en el espejo y tiene que beber para olvidar.
lameiro #5 lameiro
Bolinga y facha.
Uda #9 Uda
Alcohólico alfa.
