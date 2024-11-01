Bernardo Caal: “Florentino Pérez hizo negocios con las mafias en Guatemala”

Florentino era el dueño de la empresa Cobra ACS, cuando se construyeron esas centrales hidroeléctricas, que han sido siete en total que construyó en el río Cahabón, y con quien hizo negocios, con quien se fue a poner de acuerdo, es el ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que ahora, junto a la vicepresidenta Roxana Baldetti, está en prisión, y aparecen fotos con Florentino y Otto Pérez, y con el consiguió los permisos del gobierno para desviar el río Cahabón. ¿Con quién hizo negocios Florentino Pérez? Con las mafias.