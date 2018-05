"Bernabéu" la película

Bernabéu", película completa. Santiago Bernabéu (1895-1978) fue, además de jugador, capitán y entrenador, el presidente del Real Madrid durante 35 años. Un hombre comprometido con su club que sentó sus bases. Descubre la figura de Santiago Bernabéu, el hombre que durante 35 años dirigió el club y sentó las bases de lo que hoy representa. "Jugué al futbol porque no había otro, fui capitán del equipo porque no había otro, fui presidente del Real Madrid porque no había otro".