Berlín, capital del coronavirus en Alemania, anuncia nuevas restricciones

Este jueves, la evolución de la pandemia en Berlín era tal que su alcalde, el socialdemócrata Michael Müller, no descartaba tomar más medidas. “Berlín, como otras ciudades alemanas, ha superado la barrera del 50/100.000. Esta evolución me causa preocupación”, comunicaba Müller sobre los datos relativos al coronavirus en la capital germana. A los berlineses les pedía en la tarde de este jueves que no se fueran de fiesta y que respetaran las medidas de higiene pandémica. Además, instaba a reducir los contactos sociales tanto como fuera posible.