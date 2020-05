Beneficios de los Cómics para los niños

Me gusta leer. Digo más: me encanta leer. Le tengo un gran respeto a la literatura, a pesar de lo que algunos puedan pensar cuando les digo que también (audio-)leo libros narrados. Pero el debate de hoy no es ese. Es más, no debería existir debate con esto que os voy a contar hoy, pero existe. Y es que, muy lamentablemente, este fin de semana, en la Feria del Libro de Madrid, un lugar idóneo en el que uno va buscando buen material para leer, oí a una señora decirle a un niño: “No, no cojas eso, que es un cómic“.