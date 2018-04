Ben Harper & Charlie Musselwhite: nuevo disco y conciertos en España

Ben Harper y el armonicista Charlie Musselwhite acaban de publicar con Anti Records su segundo disco conjunto, No Mercy in This Land. El dúo fue presentado hace décadas nada más y nada menos que por el mismísimo John Lee Hooker. Pero no fue hasta el año 2013 que publicaron su primer trabajo juntos. Su debut, Get Up!, ganó un Grammy al mejor álbum de blues. En el vídeo interpretan en directo la canción que da título a su nuevo álbum.