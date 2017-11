La belleza de lo monstruoso en Christian Rex van Minnen

Es hora de conocer al pintor norteamericano Christian Rex van Minnen, uno de los artistas que más me gustan del panorama actual. Me gusta tanto como espanta.El chaval aún no ha cumplido los cuarenta y ya se ha hecho un hueco en la lista de pintores que han hecho de lo grotesco, la monstruosidad y lo deforme, un arte.De Goya a Bacon pasando por Arcimboldo los expresionistas y los surrealistas, sabe aunar la tradición y lo moderno como otros muchos intentan y nunca consiguen