Bélgica, prueba de fuerza tras el éxito de la manifestación contra la austeridad [fr]

La coalición gubernamental tiene una mayoría capaz de llevar a cabo su proyecto político. Ante la resolución del gobierno de imponer su política de austeridad, las organizaciones sindicales están con la espalda contra la pared. Ya no podrán conformarse con movilizaciones cuyo reto es crear un equilibrio de poder cuando se les priva de una perspectiva real de negociación. A partir de ese momento, el objetivo del movimiento se convierte cada vez más en la caída del gobierno.