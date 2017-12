Los belgas están poco seducidos por el proyecto catalán [FR]

La independencia catalana tiene poco atractivo en Bélgica, al menos según el Barómetro Ipsos para "Le Soir" y la televisión privada RTL: entre el apoyo al gobierno español y al movimiento nacionalista, la opinión mayoritaria es "no sabe" y "ni uno ni otro". El 15% de los flamencos apoyan la posición del gobierno español, el 20% no lo apoya, el 27% "ni uno ni otro" y el 37% no contesta. Entre los valones hay más favorables al gobierno español, con un 28% de apoyo, un 12% de desaprobación y un 41% que no contesta.