edición general
2 meneos
2 clics

Begoña Gómez al límite: el 93% de los juicios con jurado acaban en condena desde que Sánchez es presidente

De los más de 2 millones de casos analizados en 2024 en menos de 700 se recurrió a la decisión del juez Peinado para terminar con las acusaciones de lawfare en el caso de Begoña Gómez

| etiquetas: jurado popular , juicio , begoña gómez , sánchez
2 0 1 K 22 actualidad
2 comentarios
2 0 1 K 22 actualidad
YeahYa #1 YeahYa
Se frotan las manos....
0 K 20
Macadam #2 Macadam
Sin embargo, el Peinado hace tiempo que sobrepasó cualquier límite
0 K 12

menéame