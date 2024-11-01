·
Begoña Gómez al límite: el 93% de los juicios con jurado acaban en condena desde que Sánchez es presidente
De los más de 2 millones de casos analizados en 2024 en menos de 700 se recurrió a la decisión del juez Peinado para terminar con las acusaciones de lawfare en el caso de Begoña Gómez
etiquetas
jurado popular
juicio
begoña gómez
sánchez
YeahYa
Se frotan las manos....
Macadam
Sin embargo, el Peinado hace tiempo que sobrepasó cualquier límite
