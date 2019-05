Bebés quintillizos latinos salen del hospital a tiempo para celebrar el “Día de las Madres” en Nueva York

Arlette Rivera tendrá un “Día de las Madres” como pocas otras mujeres, luego de finalmente poder llevarse a casa a sus cinco bebés, nacidos a fines de febrero en Nueva York. Nacieron prematuros y ahora finalmente fueron dados de alta. Los partos quíntuples son poco frecuentes, con menos de 50 casos registrados en EEUU en 2017, según las últimas estadísticas federales. En particular, en el New York-Presbyterian Morgan Stanley Children´s Hospital en Manhattan, donde nacieron los bebés Rivera no se habían visto quintillizos desde 1992.