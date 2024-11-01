Beatriz Teijeiro (Rolwind): "Sabíamos que harían faltan compensadores síncronos para darle estabilidad al sistema eléctrico"

La directora de la energética cordobesa, Beatriz Teijeiro, explica la importancia de la implantación de compensadores síncronos que combinen con el almacenamiento. R.Este estabilizador es necesario en sistemas con mix energético, cuando los países pasan a tener menos centrales térmicas o nucleares y dependen más de las renovables. Las renovables no se pueden gestionar como tal, cuando hay sol hay sol; cuando hay viento hay viento, pero no puedes enchufar o apagar estas centrales como sí lo puedes hacer con las otras que aportan esa inercia