El BCE vuelve a ver riesgos en el ladrillo español... y la banca tiene aún 100.000M

El BCE recordaba que 12 países han tomado medidas para atajar vulnerabilidades respecto al sector inmobiliario residencial: Austria, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia. Entre otras medidas, han activado límites en el 'loan to value' (porcentaje del valor del piso que puede representar la hipoteca) y plazos máximos de los créditos. España es uno de los pocos países europeos que todavía no han tomado ninguna medida para controlar los precios inmobiliarios.