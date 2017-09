El BCE reconoce que se cometieron errores en la intervención del Popular

Bruselas está reconociendo que las cosas no se ajustaron a los reglamentos comunitarios,hecho que una reversión de la operación a través de una sentencia del TJUE verificaría. Por esa razón el BCE Europeo no quiere que se vuelvan a repetir los errores de bulto que los inductores y ejecutores del Popular cometieron a la hora de aplicar los reglamentos del MUR. De ahí que se quieran reformar dichas normas para que no vuelva a ocurrir que se incaute a una entidad solvente para salvar a otra por una serie de documentos con datos falsos..