El BCE enciende las alarmas por el gran crecimiento de la banca en la sombra

El organismo alerta del rápido aumento de los préstamos no bancarios, que alcanzan los 42 billones, y del posible contagio a las entidades Se han cumplido 11 años de la gran crisis y los responsables de guardar la ley y el orden financiero internacional no saben por dónde va a venir el siguiente golpe. Recelan de todo lo que suene a burbuja, aunque creen que la siguiente crisis será diferente. Sus principales sospechas apuntan a la banca en la sombra, es decir, la financiación que no procede de los bancos.