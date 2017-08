BBVA se va de Chile tras 19 años y su operación será adquirida por Scotiabank

BBVA confirmó que Scotiabank realizó una oferta por su banco en Chile y sus filiales, luego de que la entidad de capitales canadienses realizara una "sustanciosa oferta". The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) ha indicado, de manera no vinculante, su intereses en adquirir hasta el 100% del capital social del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ("BBVA Chile"). La capitalización de mercado de BBVA Chile supera los US$ 1300 millones pero, según informo La Tercera, la operación superaría esa cifra.