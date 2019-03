BBC Radio 2 retira canciones de M Jackson despues de una nueva serie de denuncias contra el rey del Pop (Eng)

BBC Radio 2 dejó caer la música de Michael Jackson de sus listas de reproducción antes del documental de Channel 4 News, Leaving Neverland, sobre los presuntos delitos de abuso sexual infantil de la estrella, que se emitirá esta semana Robson dijo en una entrevista con la BBC la semana pasada que el abuso comenzó cuando tenía solo siete años. Un portavoz de la corporación dijo: "No es cierto que Michael Jackson haya sido retirado de la lista de Radio 2, si no que no ha sido incluido en ella".