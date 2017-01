BBC estrena documental sobre David Bowie

David Bowie: The Last Five Years indaga en los últimos años del músico que supo que tenía cáncer terminal tres meses antes de morir. David Bowie se enteró de que sufría un cáncer terminal tan solo tres meses antes de morir, revela un nuevo documental que emitirá hoy la BBC. El icónico artista británico murió en Nueva York el 10 de enero de 2016, dos días después de haber cumplido 69 años y de lanzar Blackstar, su álbum 25 de estudio, un proyecto plagado de simbolismos que parecen ahora referencias a su propia muerte.