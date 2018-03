Periodistas de la BBC visitarán 1.000 escuelas británicas para enseñar a los niños a identificar 'fake news'. Algo así como "Puedes ver que es una noticia falsa si no lleva el sello de aprobación gubernamental". Si lo irónico del caso no fuera tan serio, esta iniciativa sería para reír y no parar. Vamos directos a 1984.