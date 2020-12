Bate el récord del mundo al apilar 1.002 bloques de Jenga sobre un solo bloque

El récord vigente durante bastante tiempo fue establecido por Tai Star Valianti, que juntó 485 piezas sobre una vertical para establecerlo. Luego vino Kelvin ‘the Menga Man’, que pudo apilar 517 piezas, rompiendo la anterior marca. No pasó mucho tiempo antes de que Iamlei, alias ‘Captain Noodles’, amontonara 518 bloques de Jenga sobre una sola pieza vertical. La marca todavía no ha sido homologada por el Guinness, y quizá no lo sea nunca porque otro ‘maestro del equilibrio’ parece que ha establecido un nuevo tope en 1.002 piezas.