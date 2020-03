La batalla de Salamina: victoria griega en el mar

En el contexto de la Primera Guerra Médica — serie de enfrentamientos bélicos a lo largo de la primera mitad del siglo V a.C. entre el imperio persa y las ciudades-Estado de Grecia—, Darío I de Persia fue derrotado por los griegos en la batalla de Maratón el 12 de agosto de 490 a. C. Esta derrota provocó la retirada de los persas a Asia. El rey Darío sentía que había perdido una batalla, no la guerra, por lo que su intención era resarcirse de esta derrota en cuanto pudiese. No le fue posible llevar a cabo su venganza, murió en el año 485 a. C.